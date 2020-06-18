شكرا لقرائتكم خبر عن لسه ترشيحات مبدئية..مخرج "الطريق"يكشف كواليس انضمام الخالدين الصاوى والنبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح المخرج عبد العزيز حشاد لـ"الخليج 365"، حقيقة جمع النجمين خالد الصاوي وخالد النبوي في فيلمه الجديد "الطريق"، وقال إنها مجرد ترشيحات لمشاركتهما في العمل، ولم يطرح عليهما السيناريو حتى الآن، لافتاً إلى أن هذا الفيلم مجرد فكرة منذ 5 سنوات، وما زال في مرحلة الكتابة، وتم تأجيله لظروف خاصة بالعمل.

وأضاف المخرج عبد العزيز حشاد أنه يواصل حاليا تحضيرات الفيلم مرة أخرى، بحيث يبدأ خطواته الفعلية عقب عودة الحياة السينمائية لطبيعتها مرة أخرى، خاصة وأنها متوقفة حاليا بس فيروس كورونا.

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وشارك المخرج عبد العزيز حشاد في موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "حب عمرى"، للنجم هيثم شاكر، تأليف فداء الشندويلى، وشارك في بطولته كل من الفنانة سهر الصايغ ومنة ‏فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى ‏كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر ‏من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول ‏قصة كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر ‏بالعديد من الصعوبات.‏

وأخر أعمال عبد العزيز حشاد السينمائية فيلم "ضغط عالى"، للفنان نضال الشفعى، وايتن عامر وهالة فاخر ولطفى لبيب وأحمد فتحى واخرون من النجوم، وتدور الأحداث حول شاب في منطقة شعبية، يعمل كمهندس كهرباء، يقع له حادث يتسبب في شحنه بالكهرباء، ليصبح مصدر طاقة كهربائية لمنزله وأهل منطقته، يقع في حب فتاة بعد أن صعقها بالكهرباء، وبسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، يحاول المسؤولون استغلال قدرته لتعويض الكهرباء.