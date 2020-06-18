شكرا لقرائتكم خبر عن السبكي: " توأم روحي " يعود لبلاتوه التصوير و تأجيل "ملاك" لـ كريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المنتج أحمد السبكى لـ" الخليج 365"، إنه سيبدأ في استئناف تصوير عدة أعمال سينمائية لديه خلال الفترة الحالية، أولها فيلم حسن الرداد "توأم روحى"، حيث يعود أبطاله للبلاتوه الأسبوع المقبل للإنتهاء من تصويره خلال اليومين المتبقيين في الفيلم استعداداً لطرحه في السينمات عقب إنتهاء أزمة كورونا وفتح دور العرض السينمائية.

فيلم "توأم روجى"، بطولة الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، حيث انتهى من تسجيل الأغنية الدعائية، للفيلم الذى يخرجه عثمان أبو لبن، وتأليف أمانى التونسى، وطرحت الجهة المنتجة مؤخراً البوستر الدعائى الأول للعمل.

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وتابع أحمد السبكى فى تصريحاته أن مسلسل "ملاك" للفنان كريم فهمى تم تأجيله خلال الفترة الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا، خاصة وأنه يفكر في عرض المسلسل في موسم رمضان 2021، لذلك تم تأجيل انطلاق تصويره في الوقت الحالي حتى تعود الحياة لطبيعتها مرة أخرى.

يذكر أن مسلسل "ملاك"، تدور أحداثه في إطار تشويقي حول طبيب يجسد دوره كريم فهمي، يتسبب في خطأ غير مقصود، وتنقلب حياته رأسا علي عقب، ويشارك في بطولته بجانب الفنان كريم فهمى كل من محمود عبد المغني، أيتن عامر، حسام داغر، فراس سعيد، أمير العايدي.