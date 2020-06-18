رامز أمير يكشف عن حركة اختراعها في "حملة فرعون" ويطلب من جمهوره أن يسميها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

نشر الفنان رامز أمير فيديو له عبر حسابه الرسمي على " إنستجرام" يتضمن أحد مشاهد الحركة له من فيلم حملة فرعون، كما يتضمن أيضا مقطعًا من تدريبه داخل صالة الجيم على إحدى الحركات الرياضية التي قام باختراعها من أجل هذا المشهد.

وعلق "رامز" قائلاً: "عندنا لما حد بيعمل حركة جديدة هو اللى بيسميها،الحركة دى أنا اخترعتها عشان مشهد فى حملة فرعون، دى ضربة تايكوندو دخلتها مع حركة باركور و طلعت الحركة اللى انتوا شايفنها دى، بما أن كل ده معمول عشانكم أصلا فهسيبكم انتوا اللى تسموها اكتبوا اقتراحتكم فى الكومنتات وأنا هختار منهم و نسميها مع بعض"

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامز أمير مشاركته كضيف شرف في مسلسل الاختيار الذ تم عرضه في رمضان الماضي.

وفي سياق آخر، كشف رامز مؤخرًا عن تعرضه لإصابة كبيرة من قدمه خلال تدريباته على الباركور.