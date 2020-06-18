محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:
نشر الفنان رامز أمير فيديو له عبر حسابه الرسمي على " إنستجرام" يتضمن أحد مشاهد الحركة له من فيلم حملة فرعون، كما يتضمن أيضا مقطعًا من تدريبه داخل صالة الجيم على إحدى الحركات الرياضية التي قام باختراعها من أجل هذا المشهد.
وعلق "رامز" قائلاً: "عندنا لما حد بيعمل حركة جديدة هو اللى بيسميها،الحركة دى أنا اخترعتها عشان مشهد فى حملة فرعون، دى ضربة تايكوندو دخلتها مع حركة باركور و طلعت الحركة اللى انتوا شايفنها دى، بما أن كل ده معمول عشانكم أصلا فهسيبكم انتوا اللى تسموها اكتبوا اقتراحتكم فى الكومنتات وأنا هختار منهم و نسميها مع بعض"
يذكر أن آخر أعمال الفنان رامز أمير مشاركته كضيف شرف في مسلسل الاختيار الذ تم عرضه في رمضان الماضي.
وفي سياق آخر، كشف رامز مؤخرًا عن تعرضه لإصابة كبيرة من قدمه خلال تدريباته على الباركور.
كانت هذه تفاصيل خبر رامز أمير يكشف عن حركة اختراعها في "حملة فرعون" ويطلب من جمهوره أن يسميها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.