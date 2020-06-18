ليلى عز العرب تكشف عن خوض تجربة برامجية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : كشفت الفنانة ليلى عز العرب، عن استعدادها لخوض تجربة برامجية جديدة عبر قناة "تن". ونشرت ليلى، بوستر البرنامج عبر حسابها على تويتر، وعلقت : "‏برنامجي الجديد إن شاء الله على قناة TeN.. انتظروني قريبا". يذكر أن، ليلى عز العرب شاركت في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، كما شاركت في الجزء الأول من مسلسل "قوت القلوب"، وتنتظر عرض الجزء الثاني المقرر له خلال الفترة المقبلة.

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