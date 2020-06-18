فيديو.. هند رضا تسبح في مياه شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة والإعلامية هند رضا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها ظهرت خلاله وهي تسبح في البحر بمدينة شرم الشيخ.

وعلقت "هند"، على الفيديو قائلة: "مصر الجميلة.. الآن أقدر تمامًا الشعور بالسباحة في البحر، وأرسل لكم حبًا رائعًا من شرم الشيخ".

هند رضا إعلامية وممثلة، اشتهرت كمذيعة بعد فوزها في مسابقة المذيعين في إذاعة نجوم إف إم 2009، وقدمت في التليفزيون برنامج إزي الصحة على قناة النهار، واستطاعت خلال فترة قصيرة تحقيق شعبية ببرنامج "عيشها بشكل تاني" مع كريم الحميدي، كما إنها شاركت في مسلسل "الأسطورة" مع الفنان محمد رمضان.