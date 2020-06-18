أحلام تؤكد عداوتها لـ أصالة

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة احلام منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تكشف فيه عن حقيقة إعجابها بأغنية المطربة أصالة والتى تحمل اسم "جيتنى مكسورة".
وقالت أحلام "هذا الخبر غير صحيح، واللايك مزور من جمهور المدعوة أصالة وشكرًا".
وكان ذلك ردًا على تعليق أحد متابعي الفنانة أصالة "بادرت أحلام بعمل "لايك" على أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها أصالة عبر إنستجرام، على الرغم من العلاقة المتوترة بينهما!.. فقد رأي البعض أن ذلك يعود لتأثر أحلام بأغنية أصالة الأخيرة "جيتني مسكور" فهل تعود المياه إلى مجاريها؟".
وبرد الفنانة أحلام على هذا المنشور تؤكد عداوتها للفنانة أصالة التى نشبت عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وكانت سببها عدة تعليقات بين الطرفين انتهت بمقاطعة كل منهما للآخر.
يذكر أن أغنية "جتني مكسور"، من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس.
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