طليقة ماجد المصري تكشف عن تدهور حالتها الصحية

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة منى اش اش طليقة الفنان ماجد المصري، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تكشف فيه عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الفنانة منى إش إش "قدر الله ما شاء الله فعل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مهما أخدنا حذرنا"
وأضافت الفنانة منى إش إش "للأسف الكورونا سببت لي جلطات وزاد ضيق التنفس لكن أنا مطمئنة وثقتى ويقينى بالله قوى إنه يشفينى ويعافينى وتعدي الأزمة دي علي خير إن شاء الله".
ودعت الفنانة منى إش إش "ويارب اشفى كل مريض يتألم، دعواتكم حبايبى واطمنوا عليا إن شاء الله كرم ربنا كبير ورحمته واسعة..بحبكم".
يذكر أن منى إش إش أعلنت منذ أيام إصابتها بفيروس كورونا المستجد وهو ما أثار حالة من الجدل.
ويشار إلى أن منى إش إش هى طليقة الفنان ماجد المصرى وابنة الفنان حسن إش إش.
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