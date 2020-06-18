شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة دور السينما Cineworld تفتح أبوابها فى أمريكا وبريطانيا 10 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع هوليوود ريبورتر عن موعد فتح سلسلة دور العرض العالمية Cineworld أبوابها للجمهور في أوروبا بداية من الأسبوع المقبل، إضافة إلى قيامها بفتح دور العرض التي تملكها في أمريكا وبريطانيا يوم 10يوليو المقبل بما في ذلك سلسلة Regal التي تتبع Cineworld.

وقالت إدارة دور السينما إنها وضعت العديد من التغييرات بما يتلاءم مع الوضع الجديد بعد تفشي فيروس كورونا واستثمرت في مجال التكنولوجيا لضمان التباعد الاجتماعي وتجنب الحشود في السينمات.

ويأتي ذلك بعد إغلاق مواقعها في منتصف شهر مارس بسبب وباء فيروس كورونا الجديد ، وقالت السلسلة إنها و التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بوضع جدول إعادة افتتاح الدور بجمهورية التشيك وسلوفاكيا في 26 يونيو الجاري.

وفي سياق متصل كشف موقع ديدلاين عن استعداد شركة Universal لاستئناف تصوير فيلم Jurassic World: Dominion في المملكة المتحدة يوليو المقبل ليكون بذلك هو أول فيلم يستأنف تصويره بالمملكة بعد تفشي فيروس كورونا وتوقف جميع الأفلام السينمائية وغلق دور العرض السينمائي حول العالم.

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الفيلم واحد من أبرز الأفلام المنتظرة لما لها من شعبية كبيرة لدى الجمهور، ولكن شركة Universal أوقفت التصوير حيث كان العمل يصور منذ شهر فبراير فى لندن لكن الفيروس وتفشيه فى البلاد أوقف التصوير.

الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشن لاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر سى، وسكوت هيز، وديواندا وايز، وإيزابيلا سيرمون، ومامودو أثى.