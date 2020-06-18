شكرا لقرائتكم خبر عن سامر أبو طالب ينتهى من تصوير كليب جديد بعنوان «أنا هبعد» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب والملحن سامر أبوطالب لطرح أغنية جديدة على طريقة فيديو كليب، تحمل اسم "أنا هبعد"، وهى من ألحانه، وكلمات مصطفى مدكور، وتوزيع الموسيقى عمر إسماعيل، وهندسة صوت مصطفى رؤوف، الكليب فكرة وتنفيذ فريد عادل، وإخراج تامر سليم.

كما يتعاون سامر أبو طالب حالياً مع تامر عاشور فى أغنية بألبومه الجديد، من كلمات تامر حسين، توزيع عمر إسماعيل، مؤكدا أن الأغنية مختلفة تماما من حيث اللون الموسيقى واللحن.

سامر أبو طالب، ليس ملحنًا فقط ولكنه مطربًا أيضًَا وشارك في برنامج المسابقات الغنائية The Voice بموسمه الأول، وبعد خروجه من البرنامج طرح أكثر من أغنية أشهرها "احساس جديد" و"مستغربين"، ولحن للعديد من المطربين منهم إليسا في أغنية "سهرنا يا ليل"وحسين الجسمي ومحمد نور وهيثم سعيد في ألبوماتهم الجديدة، وأغنية "معدي الناس" للهضبة عمرو دياب.

يذكر أن آخر أعمال سامر أبوطالب أغنية "خليك فى بيتك" للمطربة التونسية أمانى السويسى، وهى من كلمات إيهاب عبد العظيم، وتوزيع عمر إسماعيل، وأغنية "تحيا للجيش الأبيض" لعمر كمال.