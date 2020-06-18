شكرا لقرائتكم خبر عن "نجمة فى السماء".. مطربة ستار أكاديمى أميمة طالب تقدم أغنية باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المطربة التونسية أميمة طالب نجمة برنامج "ستار أكاديمى" أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "نجمة فى السماء"، من كلمات وليد غزالى، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوت مصطفي رؤوف.

وكانت أميمة طالب قد شاركت في إحياء عدد من الحفلات الغنائية فى الرياض قبل إندلاع أزمة كورونا منها ليلة سهم، ضمن حفلات موسم الرياض، قدمت أميمة طالب خلال حفلاتها مجموعة من أغانيها منها "إذا تسمح لي، صاحي إنت، وهبت قلبي، خاطرك”، التي كتب كلماتها "قوس" ولحنها المبدع "سهم".

وطرحت أميمة مؤخراً أغنية "في غيابك" من كلمات نون، ألحان نهار، توزيع ياسر ماجد، مكس وماستر علي الأمير

كما انتهت أميمة من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، وتتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين في الخليج والعالم العربي، منهم: سهم، ياسر بوعلي، الأمير بندر بن فهد، تركي، طارق محمد، وملامح، ومن أبرز أغاني ألبوم "تغيب شمس"، "مين بحبك"، "ليتك كذبت"، "يشتكى"، " كل اللى عندى".