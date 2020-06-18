شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا مش مديون لحد".. دويتو جديد يجمع عدوية شعبان عبد الرحيم وحمو بيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبى عدوية شعبان عبد الرحيم، لطرح دويتو غنائى جديد مع مغنى المهرجانات حمو بيكا، يحمل اسم "انا مش مديون لحد"، من كلمات صلاح مندي، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، توزيع فيجو الدخلاوي.

ومن كلمات دويتو الغنائي: اللي ماسك زله ليا..يجي يوم ويقول عليها..واللي شايف غلطه فيا..يبقي يكسر عيني بيها..انا مش مديون لحد..ولاحدكبير عليا..حذاري يوم من قلبتي..وكرهي ليكم.

Advertisements

وكان عدوية شعبان عبد الرحيم قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "فيروس كورونا" من كلماته، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع أشرف البرنس، كنوعا من التوعية للجمهور المصرى بالحذر من تفشى هذا الفيروس، والأغنية وهندسة صوتية محمد جودة.

كما طرح نجل"شعبولا" منذ فترة أغنيه بعنوان "غابت شمس عمرى" من ألحان شقيقه سيد شعبان عبدالرحيم، وتوزيع إسلام شيبسى وكلمات الشاعر سامح الكومى، كما أنتهى عدوية من تجهيز أغنية سينجل جديدة بعنوان "يا زمن أحكى الحكاية" من كلمات الشاعر صلاح مندى، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع الموسيقى ميدو مزيكا، ومن المقررأن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

عدوية هو ابن المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم الذى توفى العام الماضي بعد صراع المرض، حيث قدم العديد من الأغانى الشعبية الشهيرة منها "مواطن ومخبر وحرامى" و"بكره اسرائيل"، و"هبطل سجاير" و"يا عم عربى" و"أمريكا يا أمريكا".