شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين لـ محمد فؤاد: أنت تاريخ مينفعش تغيب أكتر من كدة ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشاعر خالد تاج الدين رسالة إلى النجم محمد فؤاد يدعوه فيها إلى العودة سريعا إلى سوق الغناء بعد غياب وانت تاريخ مينفعش ‏سنوات منذ آخر ألبوماته "بين إيديك" الذى طرح عام 2010 ، واصفا فؤش بالتاريخ الكبير .‏

وقال تاج الدين موجها رسالته إلى محمد فؤاد: "ممكن بعد إذنك تعمل غنوة سينجل وتنزلها حتى على فيس بوك بتاعك فى أقرب وقت.. ‏أنا بحبك وأنت تاريخ مينفعش الغياب يطول للدرجادي !! ‏

وأضاف تاج الدين:" عندك شعراء وملحنين من مختلف الأجيال ومكسرين الدنيا يتمنوا بس اسمهم ينزل في تتر ليك.. وعندك ‏إمكانيات تختار تراك وتنزله حتى من غير كليب يا سيدي !! يا راجل ده انا العبد لله المتواضع شاعر و لقيت نفسي زهقان دخلت ‏أسجل راب وبعمل التانية اهو ! عندك الامكانيات ارجوك متختفيش اكتر من كده عننا عشان احنا بنحبك من قلوبنا‎ ‎

كان النجم محمد فؤاد قد أعلن أنه انتهى من تصوير كليب بعنوان "شكوى إلى الله" فى مدينة الفيوم، بعد غياب سنوات عان ‏عالم ‏الفيديو كليب، خاصة أن آخر ألبوم لفؤاد كان فى عام 2010 بعنوان "بين إيديك".‏

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وأضاف فؤاد على هامش حفل الشركة المتحدة الذى عرض على قناة الحياة إنه انتهى من الألبوم الجديد وينتظر طرحه ‏فى وقت ‏مناسب، لافتا إلى أنه سوف يصور عددا من الأغنيات الجديدة من الألبوم خلال الأيام المقبلة.‏

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وأكد فؤاد أن الألبوم المقبل لن يحمل اسم "سلام" كما كان مقررا له، بعد تسريب عدد من أغنياته قائلا: "الألبوم مش ‏هيبقى اسمه ‏سلام ولا أغنيه من اللى اتسربوا نازلة"، مضيفا أن هناك عددا من المطربين يقتبسون أغنياته بكلمات جديدة ‏قائلا: "فيه ناس بتاخد ‏أغانى ليا مزيكا وتغير الكلام وتنزلها باسمها عادى مدام هما مبسوطين وبيحبونى ربنا ‏يكرمهم".‏