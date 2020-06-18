شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين لـ محمد فؤاد: أنت تاريخ مينفعش تغيب أكتر من كدة والان مع تفاصيل الخبر
وقال تاج الدين موجها رسالته إلى محمد فؤاد: "ممكن بعد إذنك تعمل غنوة سينجل وتنزلها حتى على فيس بوك بتاعك فى أقرب وقت.. أنا بحبك وأنت تاريخ مينفعش الغياب يطول للدرجادي !!
وأضاف تاج الدين:" عندك شعراء وملحنين من مختلف الأجيال ومكسرين الدنيا يتمنوا بس اسمهم ينزل في تتر ليك.. وعندك إمكانيات تختار تراك وتنزله حتى من غير كليب يا سيدي !! يا راجل ده انا العبد لله المتواضع شاعر و لقيت نفسي زهقان دخلت أسجل راب وبعمل التانية اهو ! عندك الامكانيات ارجوك متختفيش اكتر من كده عننا عشان احنا بنحبك من قلوبنا
كان النجم محمد فؤاد قد أعلن أنه انتهى من تصوير كليب بعنوان "شكوى إلى الله" فى مدينة الفيوم، بعد غياب سنوات عان عالم الفيديو كليب، خاصة أن آخر ألبوم لفؤاد كان فى عام 2010 بعنوان "بين إيديك".
وأضاف فؤاد على هامش حفل الشركة المتحدة الذى عرض على قناة الحياة إنه انتهى من الألبوم الجديد وينتظر طرحه فى وقت مناسب، لافتا إلى أنه سوف يصور عددا من الأغنيات الجديدة من الألبوم خلال الأيام المقبلة.
وأكد فؤاد أن الألبوم المقبل لن يحمل اسم "سلام" كما كان مقررا له، بعد تسريب عدد من أغنياته قائلا: "الألبوم مش هيبقى اسمه سلام ولا أغنيه من اللى اتسربوا نازلة"، مضيفا أن هناك عددا من المطربين يقتبسون أغنياته بكلمات جديدة قائلا: "فيه ناس بتاخد أغانى ليا مزيكا وتغير الكلام وتنزلها باسمها عادى مدام هما مبسوطين وبيحبونى ربنا يكرمهم".
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