شكرا لقرائتكم خبر عن كسبت بطولة القاهرة بـ"القاضية".. محمد لطفى يسترجع ذكرياته مع الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد لطفى متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، منذ قليل، صورة قديمة له أثناء ممارسة رياضة الملاكمة، مشيرا إلى أنه فاز على منافسه فى ذلك التوقيت بعدما نفذ تعليمات الكابتن.

واستعاد الفنان محمد لطفى ذكرياته مع الملاكمة، معلقا على الصورة قائلا: "أنا فاكر الكلام اللى كان بيقولهولى الكابتن سيد متهاجمش الواد ده مندفع وهو جاي خد فنت وقابله هو هيوقع نفسه، وفعلاً كسبت بالقاضية بطولة القاهرة".

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وفي وقت سابق استرجع الفنان محمد لطفي ذكرياته أثناء الطفولة وخلال فترة الشباب من خلال نشر صورة مجمعة له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقا على الصورة قائلا: "زمان وأنا صغير كنت بحلم أبقى كبير".

وشارك الفنان محمد لطفى في ماراثون دراما رمضان الماضى من خلال شخصية "المحروقى" بمسلسل النهاية، وهي الشخصية التي نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور ومشاهدي المسلسل، خاصة أنها استلزمت تحضيرًا كبيرًا ظهر على اللوك الخاص بها أثناء عرض المسلسل.

وكان الفنان محمد لطفى قد نشر عبر حسابه علي موقع إنستجرام صورة تم رسمها له من مسلسل "النهاية" الذى يشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم، من خلال شخصية "المحروق"، وعلق علي الصورة بكتابة: "أنا بشكر الفنان اللي رسم الصورة دي أنا معرفش اسمه لكن له مني كل التحية والتقدير".

وفور نشر الصورة توالت التعليقات عليه من جانب متابعيه ومحبيه ممن حرصوا علي تهنئته على الدور الذى يلعبه خلال أحداث المسلسل، والذى يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف ومن إنتاج شركة سينرجي.

كما نشر الفنان محمد لطفي صورة يسترجع بها ذكرياته وقت انضمامه للمنتخب العسكرى للملاكمة عام 86، وهى الصورة التى جمعته بلاعبي المنتخب العسكرى للملاكمة والمدير الفنى، وعلق عليها: "منتخب مصر للملاكمة عام 1986 عميد توفيق مظهر، مصطفى القلينى، جلال الجندى، محمد لطفي".