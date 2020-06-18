شكرا لقرائتكم خبر عن رولا سعد تنتهي من تسجيل أغنية جديدة..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهيت المطربة رولا سعد من تسجيل أغنية تتر برنامجها الجديد التي يحمل اسم"رولا"، والأغنيه تحمل نفس اسم البرنامج، وهي من كلمات جيهان مجدي، وألحان محمد راجح، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومن المقرر أن يتم طرحه مع انطلاق البرنامج شهر المقبل، حسبما أكد الملحن محمد راجح ل"الخليج 365".

سجلت رولا سعد الأيام الماضية من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان" جننى"، وهي من كلمات الشاعر أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا، ومن المقرر طرحها بموسم الصيف عقب الانتهاء من كل تفاصيلها من مكساج وماستر وانتهاء أزمة فيروس كورونا.

وطرحت رولا مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتيدة جلباب الفتاة الشعبية.

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.