الفنانة منى إش إش تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة منى إش إش آخر تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، مشيرة إلى أن كورونا سبب لها جلطات وزاد من ضيق التنفس.

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وقالت الفنانة منى إش إش، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" منذ قليل: "قدر الله وما شاء الله فعل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مهما أخدنا حذرنا. للأسف الكورونا سببت لي جلطات وزاد ضيق التنفس لكن أنا مطمئنة وثقتى ويقينى بالله قوى إنه يشفينى ويعافينى وتعدى الأزمة دى علي خير إن شاء الله، ويا رب اشفى كل مريض يتألم، دعواتكم حبايبى واطمنوا عليا إن شاء الله كرم ربنا كبير ورحمته واسعة.. بحبكم".

وفي وقت سابق، أجرت الفنانة "منى إش إش" طليقة الفنان ماجد المصرى أشعة مقطعية على الصدر بعد شعورها بضيق تنفس وكحة، كما توجهت ‏لإجراء مسحة للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت "إش إش" مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع "إنستجرام" من أمام ‏أحد المستشفيات، وقالت: "خضعت لإجراء المسحة، خير إن شاء الله، عشمى فى ربنا كبير وإن شاء الله خير".

وأعلنت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصرى عن إصابة والدتها الفنانة "منى إش إش" بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة ‏المسحة، وطلبت ماهيتاب من أصدقائها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام‎"‎‏ بالدعاء لوالدتها بالشفاء ‏العاجل وكتبت تعليقا: "أرجوكم ادعوا لأمي بالشفاء العاجل لأنها أصيبت بكورونا".

يذكر أن منى إش إش وماجد المصرى قدما فى بدايتهما الفنية دويتو غنائى لاقى نجاحا كبيرا فى ذلك الوقت.‏