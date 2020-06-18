شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مشيش: لا صحة لإنتاجى مسلسلا عن الإمبراطور أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المنتج محمد مشيش جملة وتفصيلا ما تردد عن وجود مشروع لديه عن قصة ‏حياة النجم الراحل أحمد زكى، وقال مشيش فى بيان: "هذا الأمر بالطبع عار من ‏الصحة، ولا أعرف شيئا عن هذا الأمر على الإطلاق".‏

من ناحية أخرى، استقرت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل محمد رمضان الجديد، على ‏الكاتب بشير الديك، لكتابة مسلسل "الإمبراطور" أحمد زكى، المقرر عرضه فى ‏رمضان المقبل، حيث قال المؤلف بشير الديك لـ"الخليج 365" إنه وقع رسمياً على ‏كتابة المسلسل، بعدما تم الاتفاق بينه وبين الشركة المنتجة بقيادة حسام شوقى ‏مديرعام الشركة وبطل العمل محمد رمضان، حيث من المقرر أن يعقد الثلاثى جلسة ‏عمل الأسبوع المقبل، للاتفاق على كافة التفاصيل، واختيار المخرج ومهندس ‏الديكور والاستايلست وخلافه‎.‎‎

وكان النجم محمد رمضان قد أعلن منذ أيام عن اعتزامه تقديم السيرة الذاتية للنجم ‏الراحل أحمد زكى فى مسلسل درامى، يعرض فى رمضان 2021، حيث حاول ‏رمضان أن يستشعر آراء الجمهور، فلمس الآراء الإيجابية من الجمهور تجاه تقديم ‏تلك المسلسل، نظرا لبراعة رمضان فى تقديم الشخصية، وقرابة اللون والشكل بين ‏رمضان والنجم الكبير أحمد زكى‎.‎