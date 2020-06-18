شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مشيش: لا صحة لإنتاجى مسلسلا عن الإمبراطور أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر
من ناحية أخرى، استقرت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل محمد رمضان الجديد، على الكاتب بشير الديك، لكتابة مسلسل "الإمبراطور" أحمد زكى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث قال المؤلف بشير الديك لـ"الخليج 365" إنه وقع رسمياً على كتابة المسلسل، بعدما تم الاتفاق بينه وبين الشركة المنتجة بقيادة حسام شوقى مديرعام الشركة وبطل العمل محمد رمضان، حيث من المقرر أن يعقد الثلاثى جلسة عمل الأسبوع المقبل، للاتفاق على كافة التفاصيل، واختيار المخرج ومهندس الديكور والاستايلست وخلافه.
وكان النجم محمد رمضان قد أعلن منذ أيام عن اعتزامه تقديم السيرة الذاتية للنجم الراحل أحمد زكى فى مسلسل درامى، يعرض فى رمضان 2021، حيث حاول رمضان أن يستشعر آراء الجمهور، فلمس الآراء الإيجابية من الجمهور تجاه تقديم تلك المسلسل، نظرا لبراعة رمضان فى تقديم الشخصية، وقرابة اللون والشكل بين رمضان والنجم الكبير أحمد زكى.
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