شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل صوتي للمخرج الكبير سمير العصفوري قبل عرض مسرحية "المغفلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم المخرج الكبير والفنان سمير العصفوري تعليقا صوتيا قبل عرض مسرحية " المغفلة " ضمن مبادرة " اضحك - فكر - أعرف " و"خليك في البيت - الثقافة بين ايديك " تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

العصفوري يتحدث عن جوانب من حياة وأعمال الكاتب المسرحي الروسي الشهير أنطون تشيكوف الذي قدم له عدد من الأعمال كمخرجا وتعامل مع أعماله وعقب عرض المسرحية يعقب عليها الكاتب المسرحي و أستاذ الدراما الدكتور علاء عبد العزيز الرئيس الجديد لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي .

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وقد اعرب العصفوري عن سعادته بالمساركة في تلك المبادرة التي يراها حركت الراكد وتعتبر من الأفكار المفيدة للجمهور كما انها تحفظ التراث المسرحي وتأرشفه علي اليوتيوب .

مسرحية " المغفلة" عن قصة " المغفلة" لأنطون تشيكوف و من بطولة إيهاب فهمي، نورهان أبو سريع، محمد دياب، أشرف فؤاد، محمد إبراهيم، نورهان حافظ، ألحان و أشعار محمد مصطفى ، ديكور و أزياء سماح مصطفى ، من إخراج سامح بسيوني.

يذكر أن تلك العروض بهذه المبادرة بدأت بعرض " أبو عطسة جنان " من إخراج هشام عطوة والمبادرة تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحيتها و نصوص مسرحية للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف ،تتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين ٢٠ ل ٥٠ دقيقة.