صعبة شوية.. خالد عليش يعلق على صورتين له بين الماضي والحاضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

استعاد المذيع والفنان خالد، ذكريات طفولته، من خلال نشره صورتين له في إطار واحد بين الماضي والحاضر، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".



وعلق "عليش"، على الصورة قائلًَا: "بص هي صعبة شوية، بس هو ده اللي حصل".

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وقدم "عليش"، مؤخرًا برنامج إذاعي بعنوان "السكة أحلى"، كما قدم عليش فى وقت سابق برنامج تليفزيوني على قناة الحياة باسم : "مين على الباب".

وشارك خالد عليش في عدد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "عوالم خفية"، مع الزعيم عادل إمام.