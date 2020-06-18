لطيفة تعلق على ردود فعل جمهورها عن أغنيتها "للشمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعربت الفنانة لطيفة، عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها عن أغنيتها الجديدة "للشمس" التي قدمتها بطريقة الفيديو كليب وطرحتها مؤخرا عبر قناتها على يوتيوب.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏سعيدة جدا بردود فعلكم، ورأيكم ‎للشمس، وسعيدة جدا بكل الڤيديوهات اللي وصلتلي .. بحبكم".

يذكر أن، أغنية "للشمس" من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسى، وتهدف الأغنية لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.