كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الفني" يرصد مجموعة من المواهب الصغيرة التي تألقت في دراما رمضان 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد موسم رمضان 2020، باقة من المواهب الصاعدة، التي خطفت قلوب الملايين رغم صغر سنهم وطفولتهم، إلا وأنهم استطاعوا أن يتركوا بصمة خاصة بهم في مجال الفن.

ويرصد 'الخليج 365 الفني'، في السطور التالية بعض من المواهب الصغيرة التي خطفت قلوب الجماهير.



آدم وهدان

استطاع الطفل الجميل آدم وهدان أن يلفت الأنظار إليه منذ بدايته في عالم الفن في عام 2018 ومشاركته في مسلسل "عزمي وأشجان'' مع الفنان "حسن الرداد" والفنانة "إيمي سمير غانم".

وشارك آدم في العديد من الأعمال الفنية وآخرهم مشاركته في موسم رمضان 2020 بدور يحيي (يايا) في مسلسل "لعبة النسيان" بطولة الفنانة "دينا الشربيني" وقام بتجسيد دور ابنها ببراعة.

تيم إسماعيل



حصد الطفل تيم إسماعيل على محبة جماهيرية من الناس وأشاد الجميع بدوره في هذا السباق الرمضاني حيث ظهر في مسلسل "النهاية" بطولة الفنان "يوسف الشريف" وقام بتجسيد دور الطفل إمام.

Advertisements

والجدير بالذكر أن تيم إسماعيل قد شارك في عدة أعمال منها مسلسل "بحر"، ومسلسل "قيد عائلي" وجسد دور ابن الفنان "محمد نجاتي" والفنانة "منة فضالي".

فريدة حسام



الطفلة الموهوبة التي أبكت الملايين من خلال تجسيدها لدور مريم في مسلسل "البرنس" أثناء مشهد إلقاء فتحي البرنس والذي قام بتجسيده الفنان "أحمد زاهر" لها بمفردها في الشارع إنتقاما من أخيه رضوان البرنس الذي جسده الفنان "محمد رمضان"، والذي سيعثر عليها وينقذها من خوفها الفنان "محمد جمعة" ويتخذها ابنة له ويحبها بشدة.

إياد عمرو



الطفل الذي قام بتجسيد دور حمزة ابن البطل الشهيد أحمد صابر المنسي والذي جسده الفنان "أمير كرارة" من خلال مشاركته في مسلسل الاختيار، وكان من أبرز مشاهدهم سوياً والتي تأثر بها الجمهور هو مشهد حديثهم عن سيناء ورفح.

آدم كريم



جذب الطفل آدم كريم الأنظار إليه من خلال تجسيده لدور عامر حفيد الجدة السيناوية ابن التكفيري في مسلسل الاختيار، وأجاد تحدث اللهجة السيناوية حتى تكاد تجزم أنه سيناوي في الحقيقة، وأشاد الجمهور بأداءه المتميز.