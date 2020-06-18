لطيفة التونسية تُعلن اشتياقها لعودة النشاط الموسيقى والحفلات الجماهيرية مجدّدًا

تونس - لايف ستايل أعربت الفنانة لطيفة التونسية عن اشتياقها لعودة النشاط الموسيقى والحفلات الجماهيرية مرة أخرى، وذلك بعد توقف عدة أشهر بسبب فيروس كورونا. كتبت لطيفة عبر حسابها على Twitter: "واحشني الغناء مع الجمهور.. ربنا يزيح الغمة قولوا آمين".يذكر أن لطيفة أعلنت عن قرب طرح أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "للشمس‎". قد يهمك أيضاً :

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