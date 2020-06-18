أحلام تحسم أمر مصالحة أصالة وتُؤكّد أنّ اللايك "مُزوّر"

نفت الفنانة الإماراتية أحلام ما تم تداوله بشأن قيامها بالإشارة إلى إحدى مقاطع فيديو الفنانة أصالة نصري عبر إنستغرام بالإعجاب، وهو ما أثار التساؤلات بين المتابعين إن كانت هذا التصرف هو الخطوة الأولى تجاه مصالحة الثنائي.وأرجع بعض المتابعين لايك أحلام إلى أن أغنية أصالة الأخيرة "جيتني مكسور" والتي طرحت قبل عدة أيام وحققت نجاحا باهرا، إذ تم تداولها بشكل كبير، مشيرين إلى أن الأغنية كان لها أثر كبير على الفنانة الإماراتية.



قالت أحلام إن ما تم تداوله غير صحيح إطلاقًا وعلقت عبر صفحتها على تويتر: "هذا الخبر غير صحيح واللايك مزور من جمهور المدعوة أصالة وشكرًا".وبهذا الرد وضعت أحلام حدًا للشائعات التي انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توجهها لمصالحة أصالة نصري، لكن بعض المتابعين ردوا على الفنانة الإماراتية بأنهم تمنوا لو كان الأمر صحيحا، فكتب أحدهم:" والله تمنيته يكون صح يا ام فاهد بس تستاهل اصاله".



كانت آخر فصول المعركة بين أحلام وأصالة، عندما أثارت الأخيرة خلال حفل "فبراير" بالكويت بتعليقها المفاجئ الذي تطرقت فيه إلى أن معها فستانين آخرين، في حالة لو رغبوا في أن تطل بشكل مختلف خلال الحفل، ثم أشارت إلى أن "الريش جاهز"، في إشارة إلى الفستان الذي ترتديه أحلام.



يشار إلى أن أصالة كانت طرحت مؤخرًا، أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "جيتنى مكسور" باللهجة الخليجية، عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس.

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وتستعد أصالة لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، وتحمل الأغنية عددا من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أن الإنسان أساس كل شيء في الحياة كالنجاح والصبر والسعادة وهو من في يده أن يجعل أرض الله جنة في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام على الجميع.

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