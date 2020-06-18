سامح حسين يؤكّد أنّ البنت في فترة الخطوبة تُشبِه فاتن حمامة

القاهرة - لايف ستايل
أكد الفنان سامح حسين أن بعض الفتيات في فترة الخطوبة تُشبه فاتن حمامة.وتابع حسين خلال حواره مع برنامج "راجل و2 ستات" الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبوالحسن وهيدي كرم على قناة ON، الإثنين، أن فترة الخطوبة مهمة جدًا ويجب أن يكون بها ثقة كبيرة متبادلة وليس اختبارت بين الطرفين وسط صراحة بدون تجمل، لأن في فترة الخطوبة الرجل "بيكون عامل فيها دونجوان عصره"، ولهذا يجب أن لا تزيد فترة الخطوبة عن العام.
كشف الفنان أنه اعتاد أن يحكي كل شيء لزوجته و"يفضفض معها" حول كل مشاكله التي يتعرض لها سواء في العمل أو غيره، مشيرًا إلى أن الصديق "الأنتيم" يظهر حين يكون الزوج والزوجة غير متفاهمين ولا يسمعون بعضهم البعض وهنا يكون دوره هو التدخل بعقلانية.
شدد سامح حسين على ضرورة أن يكون لدى الزوجة ذكاء في كيفية استيعاب زوجها والاستماع له ولمشاكله حتى لا يكون لديه صديقة يحكي لها كل شيء عن حياته وحينها تصبح مشكلة.
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