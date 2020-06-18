إطلاق "مونديال العرب للفنون والإعلام" في سبتمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

على مدار الأسبوع الماضي وبعد اجتماعات مكثفة عبر الفيديو كونفرانس وتطبيق زووم، أصدر الدكتور إبراهيم ابو ذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، قرارا بتشكيل هيئة عليا مصغرة للدورة الثامنة من مونديال الأعمال الفنية والإعلام، تحت مسمى جديد وهو "مونديال العرب للفنون والإعلام- دورة خاصة 2020".

وجاء بالقرار تشكيل الهيئة، التي ضمت في عضويتها: الدكتور سامي الشريف، وزير الإعلام الأسبق، والدكتور زياد خضر، نائب رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، والدكتور مصطفي سلامة، أمين عام الاتحاد، ومحمد العضايلة، النائب الأول للأمين العام للاتحاد.

وقال أبو ذكري، في البيان: "يتقدم اتحاد المنتجين العرب بمبادرة جديدة من نوعها بعد الاتفاق عليها من كوادر ورؤساء الاتحادات الإقليمية على إطلاق دورة خاصة من المونديال تحت مسمى جديد يحمل المعاني التي نريد أن نقدمها للجماهير العربية وهو (مونديال العرب للفنون والاعلام) تكريما وتقديرا من الاتحاد العام للعالم العربي بكل مكوناته الإقليمية على جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث جاء اختيارنا لهذا الاسم لتكون هذه الدورة عربية ولكل العرب".

وأعلن عاصم المنياوي، المستشار الفني للاتحاد، عن إقامة 9 فعاليات ومهرجانات خلال هذه الدورة الخاصة من المونديال سيشارك بها معظم نجوم الوطن العربي في مجال الغناء والتمثيل والإعلام بالطبع.

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وذكر المنياوي أن الاتحاد كرم العديد من النجوم العرب خلال الدورات السابقة من المونديال، فيما يخص مهرجان الأغنية العربية المصورة من بينهم: "هاني شاكر وسميرة سعيد ولطيفة وعبادي الجوهر وهيفاء وهبي وباسكال مشعلاني وشمس وحكيم وحمادة هلال وميشال فاضل وغيرهم".

وأعلن المنياوي أن هذه الدورة ستنطلق في شهر سبتمبر المقبل، وخلال الاسبوع المقبل سيبدأ هو وفريق عمل المونديال على تجهيز المشاركات في مسابقات الأغاني والكليبات من كل الدول العربية بالتعاون مع لجنة تحكيم المونديال، وتحت إشراف الهيئة العليا للمونديال، وأنه تم الاتفاق مبدئيا على تكريم بعض النجوم خلال هذه الدورة سيتم الإعلان عنهم في حينها.