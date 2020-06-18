فيديو.. أحمد حاتم يعزف على البيانو ويعلق: نشاط اجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

ظهر الفنان أحمد حاتم، وهو يعزف على البيانو من داخل منزله داخل منزله، ملتزما بالحجر المنزلي ضد وباء كورونا.

ونشر حاتم، الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "نشاط اجتماعي".

يذكر أن، الفنان أحمد حاتم، انتهى مؤخرا من تصوير فيلمه السينمائي الجديد "الغسالة" وهو تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، والفيلم من بطولة: محمود حميدة، محمد سلام، أحمد ‏فتحي، طاهر أبو ليلة، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسي.‎‏ ‏