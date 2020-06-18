فيديو.. أحمد حاتم يعزف على البيانو ويعلق: نشاط اجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
ظهر الفنان أحمد حاتم، وهو يعزف على البيانو من داخل منزله داخل منزله، ملتزما بالحجر المنزلي ضد وباء كورونا.
ونشر حاتم، الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "نشاط اجتماعي".
يذكر أن، الفنان أحمد حاتم، انتهى مؤخرا من تصوير فيلمه السينمائي الجديد "الغسالة" وهو تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، والفيلم من بطولة: محمود حميدة، محمد سلام، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي.
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