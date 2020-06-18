كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 يونيو 2020 03:22 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك فبعد سؤال أحد معجبيها :”ميريام بتفكري بالهجرة؟ انو تتركي بلدك لبنان و تستقري و تعيشي في بلد آخر؟”، أجابت ميريام “أبداً”. قد نواجه الكثير من الأمور المعيشية الصعبة إلا أن الأمل يبقى موجوداً، وعلى بعض الفنانين المؤثرين والذين يعتبرون صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة منبر للتعبير عن رأيهم، أن يبقوا متفائلين، أو على الأقل زرع الأمل بنفوس أهل بلدهم وإظهار بعض إيجابياته. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تدعو بطريقة غير مباشرة للبقاء في لبنان وعدم الهجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.