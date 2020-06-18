كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 يونيو 2020 03:22 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال كيمل في بيان، “لا أعرف أين سنقوم بذلك أو كيف سنقوم به أو حتى لماذا نقوم به لكننا سنقيم الحفل وأنا سأقدمه”. وأفاد بيان بأن التفاصيل بشأن “كيف سينتج العرض” ستعلن قريباً. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر المذيع جيمي كيمل سيقدم حفل جوائز إيمي بنسخته الـ72 سيقام في 20 أيلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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