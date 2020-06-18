عاصي الحلاني يختار أغنية نادر الأتات… وهذا ما دار بينهما

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وفي لقاء مصوّر مع “زهرة الخليج” قال عاصي الحلاني: “أغنية (مرت حبيبي) لحنها للفنان نادر الأتات، أحبها كثيرًا”.

من جانبه رّد نادر الأتات على كلام عاصي من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” فكتب: “مرت حبيبي من أجمل الأغاني اللي غنيتها وكان إلي شرف وحظ كبير اني غني من ألحانك محبتي الكبيرة دايمًا”، ليعود ويرد عليه الحلاني: “حبيب القلب بتساهل كل خير نادر الغالي وابن الأصل”.

جدير بالذكر أن أغنية “مرت حبيبي” طرحها نادر الأتات في عام 2011 وهي من ألحان عاصي الحلاني وكلمات الشاعر منير بو عساف وتعتبر من أنجح الأغاني الرومانسية التي ساهمت في تحقيق نادر لشهرة واسعة في الوطن العربي.