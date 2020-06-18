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وقامت نادين بنشر صورة ليدها المصابة قائلة “سأنتهي أنا ولن ينتهي هذا التصوير”، مشيرة إلى أن إصابتها تتطلب شهرا حتى تشفى.
وغابت الممثلة نادين نسيب نجيم عن السباق الرمضاني لهذا العام. ولم يعد هناك إمكانية لاستكمال المسلسل الذي انطلق تصويره متأخراً وتوقف بعد إعلان حال التعبئة العامة في لبنان جراء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.
وسبب توقيف التصوير هو أن المشاهد المتبقية تتطلب تصويرًا خارجيًا ومشاهد تضم تجمعات، لا يمكن حذفها من إطار العمل، دون أن يخرج عن سياقه الدرامي، ما يخالف أبسط قواعد الحماية من فيروس كورونا والمعايير التي وضعتها السلطات اللبنانية ضمن خطة الطوارئ التي منعت التجمعات.
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كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تتعرض لإصابة في يدها أثناء تصوير مسلسلها الجديد “2020” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.