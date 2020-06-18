هيفاء وهبي تكشف وقائع الجلسة في محكمة الأسرة

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ودوّنت هيفاء وهبي، “بتاريخ 2/6/2020، كانت جلسة إثبات الزواج التي رافعها م.و في محكمة الأسرة. حضر المحامون ولم يبرز محاميه أي مستندٍ رسمي ولا حتى شهود، وقال، عقد الزواج انسرق! القاضي ردّ ان السرقة مش صلاحيات محكمة الأسرة، وفجأة محاميه قال له: معايا عقد، وطلب تأجيل الجلسة خوفاً من تحويلها للحكم، وتأجّلت لليوم”.
وتابعت هيفاء وهبي في تغريدةٍ ثانية، “اليوم، حضر المحامون وتقدّم محاميه بنسخةٍ مُصوّرة وليست أصليّة من ورقة زواج. طعن محاميّ الخاص بصحّة الورقة المزوّرة وطلب أصل العقد، فردّ محاميه ان الأصل ليس معه بل مع المدعي وهو غير متواجد حالياً (وهو أصلاً واقف برّا مع أخوه وشاهد الزور التالت) وعلشان بجيب أصل العقد، طلب تأجيل الجلسة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.