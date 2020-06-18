كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 يونيو 2020 03:22 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك فطلبت أميرة مختار، إبنة رجاء الجداوي، الدعاء لوالدتها في منشورٍ عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكتبت: “مامي ما زالت في الرعاية المُركّزة ‏وعلى نفس الجهاز… بس للأسف تعبانة، ادعوا لها أرجوكم ربنا يشفيها ويشفي كلّ مريض”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي تصارع فيروس كورونا على الجهاز التنفسي… “للأسف تعبانة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.