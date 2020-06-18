كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر "لف وأرجع تاني" لـ أحمد حلمي أفضل مسلسل إذاعي في استفتاء "الخليج 365 الفني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة تحرير بوابة، غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

تصدر المسلسل الإذاعي ''لف وأرجع تاني" للفنان أحمد حلمي في قائمة استفتاء 'الخليج 365 الفني' اليوم الخميس الموافق 18 يونيو كأفضل مسلسل إذاعي، حيث حصد على 13347 صوت بمعدل 46.55%، بينما جاء مسلسل "كرفان" في المركز الثاني وحصد على 10528صوت بمعدل 36.72%.