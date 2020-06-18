كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر سعد الصغير أفضل ممثل كوميدي في استفتاء "الخليج 365 الفني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة تحرير موقعغلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

تصدر الفنان سعد الصغير، استفتاء "الخليج 365 الفني"، لأفضل ممثل كوميدي عن مسلسل "ولاد إمبابة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.

وحصل سعد الصغير اليوم الخميس 18 يونيو على 37745صوت، وهو ما يعادل22,65%، من نسبة التصويت، بينما جاء محمود الليثى في المركز الثاني.

يشار أن مسلسل "ولاد إمبابة" من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.