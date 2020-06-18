كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيللى كريم أفضل ممثلة كوميدية في استفتاء "الخليج 365 الفني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة تحرير بوابةغلق باب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدرت الفنانة نيللي كريم استفتاء "الخليج 365 الفني"، كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق الأربعاء 17يونيو.

وجاءت نيللى كريم، في المركز الأول، حيث حصدت 28598 صوت، مايعادل36,83%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني، وبهذا تكون نيللى كريم أفضل ممثلة كوميدية في استفتاء "الخليج 365 الفني".

يذكر أن نيللى كريم، خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة آسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.