برومو مسلسل "شديد الخطورة لريم مصطفى وأحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه بالبرومو الرسمي لمسلسل "شديد الخطورة" الذي تشاركه في بطولته الفنانة ريم مصطفى.
نشر العوضي البرومو عبر حسابه على facebook وظهر فيه وهو يجرب على أحد الكباري، وأعلنت منصة "watch it" أن عرض المسلسل بات قريبًا.
المسلسل من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى وهادي الجيار، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.
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