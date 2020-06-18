برومو مسلسل "شديد الخطورة لريم مصطفى وأحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه بالبرومو الرسمي لمسلسل "شديد الخطورة"‏ الذي تشاركه في بطولته الفنانة ريم مصطفى.

نشر العوضي البرومو عبر حسابه على facebook وظهر فيه وهو يجرب على أحد الكباري، وأعلنت منصة "watch it" أن عرض المسلسل بات قريبًا.

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المسلسل من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى وهادي الجيار، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي‎.‎

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