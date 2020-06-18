آخرهم حسين أبو حجاج ... فنانون قاموا بمشاريع استثمارية بجانب الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

يحرص الكثير من الفنانين على إقامة مشروعات خاصة بهم، سواء بين النجوم، الذين لا يضمنون أحوال السوق، أو آخرين لا يحصلون من الفن على ما يكفيهم، وآخر هؤلاء الفنان حسين محمد حسن، وشهرته حسين أبو حجاج، الذي أعلن منذ بضعة أيام عن عودته إلى مهنته الأولى وهي إصلاح إطارات السيارات في ورشته بمحافظة المنيا، بعد تأثر النشاط الفني بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفى هذا الصدد نستعرض لكم بعض الفنانين الذين قاموا بمشاريع استثمارية إلى جانب الفن من أجل الكسب المادي..

- المطرب أحمد سعد

افتتح المطرب أحمد سعد، خيمة رمضانية بالتجمع الخامس، وهو أول مشروع تجاري كان قد خاضه المطرب أحمد سعد بعيداً عن الفن.

- الفنان كريم عفيفي

افتتح الفنان الشاب كريم عفيفي ، في شهر ديسمبر الماضي فرعا جديدا لمطعمه بمدينة السادس من أكتوبر. وقد حضر الافتتاح عدد كبير من نجوم الفن والكرة أبرزهم أوس أوس، أحمد الشيخ، رامي ربيعة، وليد سليمان، أيمن اشرف، وغيرهم.

- أشرف زكي وروجينا

افتتح نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا في شهر مارس الماضي مطعمًا داخل أحد مولات الشيخ زايد، وحضر الافتتاح عدد من نجوم الفن منهم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وإلهام شاهين وصفية العمري ورجاء الجداوي، ووفاء عامر، وزينة، وأيتن عامر، وراندا البحيري، ولبلبة، ورانيا فريد شوقي، وعبير صبري، وفيفي عبده، وابنتها عزة، وصلاح عبد الله.

- نجوم مسرح مصر

افتتح الفنانون مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، في شهر يوليو الماضي محل أحذية بأحد الأسواق التجارية في مدينة الشيخ زايد. وحضر الافتتاح عدد من نجوم الفن منهم الفنان شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد.

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- الفنان سعد الصغير

افتتح المطرب سعد الصغير كافية في شهر يناير الماضي بشارع جدة بالدقي وقد حضرت المطربة أمينة، وعدد من أصدقائه وجيرانه حفل الافتتاح، وقد قام بدفع غرامة بسبب الدى جى الذي كان قد تسبب في إزعاج المواطنيين.

- الفنان هاني شاكر

افتتح الفنان هاني شاكر، في شهر أبريل عام 2018، مطعما في شارع شهاب بالمهندسين ، يحمل اسم "علّي الضحكاية". وحضر الافتتاح عدد من نجوم الفن من بينهم الفنان حكيم، المطربة غادة رجب، الملحن محمد ضياء، والمطرب الشعبي أبو الليف، وغيرهم.

- الفنان أوس أوس ومصطفى خاطر

افتتح كل من الفنان أوس أوس وزميله الفنان مصطفى خاطر مطعمها في شهر أكتوبر عام 2018، وقد حضر الافتتاح عدد من نجوم الفن منهم الفنان محمد إمام، والفنان صلاح عبد الله، والفنان هشام ماجد، والفنان محمود البزاوي، وغيرهم.

- الفنان محمد ثروت

افتتح الفنان الشاب محمد ثروت في شهر ديسمبر عام 2018 ، أحد الكافيهات بمنطقة هضبة حدائق الأهرام، وقد حضر الافتتاح عدد من نجوم الفن من بينهم الفنان حسن الرداد، و شيكو، و هاني حسن، والمخرج أحمد البدري، وسامح حسين الأسمر وزوجته منى جمال، والفنانة إيمان أيوب .

- مصطفى شعبان

افتتح الفنان مصطفى شعبان مطعمًا عام 2019 وقد قامت الفنانة رانيا يوسف بزيارة المطعم، وقد قام الفنان مصطفى شعبان بالعديد من المشاريع الاستثمارية الأخرى، أهمها مشاركته في شركتي سياحة واستيراد وتصدير.

إلى جانب هؤلاء هناك عدد كبير أيضا من النجوم لديهم مشاريع ومنهم محمد هنيدي، وهشام سليم، وريهام عبدالغفور التي افتتحت مؤخرًا محلا للتوابل، كذلك هشام ماجد لديه سلسلة مطاعم، وأحمد حلمي، واَخرون.