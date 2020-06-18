"كل عام وأنت نور عيوني".. أحلام توجه رسالة رومانسية لزوجها في عيد زواجهما الـ17

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

حرصت الفنانة أحلام، على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، الاحتفال بعيد زواجها الـ17..

ونشرت أحلام، صورة لها مع زوجها بطل الرالي مبارك الهاجري وهى تقبل رأسه، عبر حسابها على تويتر،ووجهت له رسالة رومانسية في هذه المناسبة، قائلة: "كل عام وأنت نور عيوني.. الله لا يفرقنا.. اليوم يوم زواجنا ويا رب العمر كله ١٧ سنة هى أسعد أيامي.. بيض الله وجهك يا أبو محمد، ومشكور على الحشمة والكرامة.. ما شفت منك إلا كل زين وطيب ويا بختي بك وحللني لو بدر مني أي تقصير في حقك.. أحبك يا أغلى من سكن روحي وقلبي".

يذكر أن، أحلام تزوجت من مبارك الهاجري، يوم ١٨ يونيو ٢٠٠٣، وانجبت منه ٣ أبناء هم فاهد وفاطمة ولؤلؤة".