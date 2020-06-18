للمرة الثانية.. دوزي يخضع لعملية جراحية بالعمود الفقري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
نشر الفنان المغربي عبد الحفيظ دوزى، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، داخل غرفة بأحد المستشفيات.
وكتب دوزى، عليها، قائلا : "الحمد لله على نعمة الصحة.. دعواتكم.. أحبكم وكفى"، دون أي توضيح لسبب وجوده بالمستشفى.
وكشف دوزى، لبرنامج ET بالعربي، بأنه أجرى عملية جراحية في العمود الفقري للمرة الثانية، كما ظهر في فيديو وهو في طريقه لإجراء العملية داخل المستشفى.
وكان دوزي، قد خضع سابقاً لعملية جراحية بالعمود الفقري وأكد أن هذه العملية التي تعتبر دقيقة كللت بالنجاح.
يذكر أن، دوزي لم يتحدث من قبل عن مرضه لأنه يعتبر المسألة شخصية ولا يحب أن يستغل موضوع وعكته الصحية للتأثير على الجانب الفني والمهني في حياته.
ومن أعماله الغنائية التي قدمها، أغنية "خلوها تهدر" و "آمر" و"باختصار" التى حققت نجاحا كبيرا وتخطت ملايين المشاهدات على يوتيوب.
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