ستيفاني صليبا أنيقة ونور في جلسة تصوير جديدة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال في ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بجوار حصان.

رحمة حسن

نشرت الفنانة الشابة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أمام سيارتها، تظهر فيها بإطلالة أنيقة.

وعد البحري

نشرت الفنانة السورية وعد البحري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

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نور

نشرت الفنانة اللبنانية نور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لجلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة (فوج أرابيا).

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة ناعمة.

وليد توفيق

نشر الفنان اللبناني وليد توفيق، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة وجه من خلالها التحية لجمهوره.

حمادة هلال

نشر الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أمام الأهرامات تجمعه بالفنانة إيمان العاصي.

علي ربيع

نشر الفنان علي ربيع، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له يظهر فيها وسط جمهوره.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.