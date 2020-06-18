"الكورونا سببت لي جلطات".. منى إش إش تكشف تطورات حالتها بعد الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت. رودينا خيري:

نشرت الفنانة منى إش إش، صورة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تكشف من خلالها عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا.

وعلقت "إش إش"، على الصورة قائلة: "قدر الله وماشاء الله فعل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مهما أخدنا حذرنا. للأسف الكورونا سببت لي جلطات وزاد ضيق التنفس لكن أنا مطمئنة وثقتى ويقينى بالله قوى إنه يشفينى ويعافينى وتعدي الأزمة دي علي خير إن شاء الله، ويارب اشفى كل مريض يتألم، دعواتكم حبايبى واطمنوا عليا إن شاء الله كرم ربنا كبير ورحمته واسعة..بحبكم".

يذكر أن الفنانة منى إش إش كانت قد أعلنت منذ أيام عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد قيامها بإجراء كافة الفحوصات الطبية التي أكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

منى إش إش تزوجت من الفنان ماجد المصري، وانفصلت عنه بعد عدة سنوات ولديها منه ولد وبنت.