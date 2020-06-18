بالتفاصيل.. نقابة المهن الموسيقية تحيل عددًا من أعضائها للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، إحالة عدد من أعضائها العاملين إلى التحقيق، وأيضا رفع دعاوي قضائية مباشرة بدءً من الخميس، ضد البعض الأخر، وذلك وفقًا لبيان صحفي صدر منذ قليل عن نقابة المهن الموسيقية.

وتابع البيان: "يأتي ذلك لمخالفتهم القانون وقواعد النظام العام واللوائح التنفيذية للنقابة بأن دأبوا جميعا على نشر أخبار مغلوطة من شأنها تعكير الصفو العام وإثارة البلبل، خاصة داخل أروقة الجمعية العمومية منهم المطرب خالد الأمير وأحمد نصر الله الذي دعا الى التظاهر وتكدير السلم العام".

وأكد المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، أن المجلس أيضا قرر إلغاء تصاريح عمل عدد من المنتسبين شاركوا في نفس العمل والهجوم الدائم على أعمال النقابة بدون وجه حق وبدون أسباب أو معلومات صحيحة واثارة البلبلة وتكدير الصفو العام من خلال عدد من الصفحات الشخصية والجماعية على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات مغرضة تدعو لوقفات احتجاجية ومظاهرات في وقت تعاني الدولة باسرها من أزمات عديدة تحتاج من الجميع التكاتف من أجل الصالح العام مما تسبب في الخروج على قواعد النظام العام وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.

وأضاف رمضان، أن لجنة التحقيق برئاسة معالي المستشار نائب رئيس مجلس الدولة سوف تبدا أعمالها اعتباراً من أول يوليو.