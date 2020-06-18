شاهد.. البوستر الدعائي الرسمي لـ الفيل الأزرق 3

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الفيل الأزرق 3 البوستر الدعائي له، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن المقرر أن يقدم النجم كريم عبد العزيز من خلاله شخصية الملبوس، وأما

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عن شخصتي لبنى وفريدة، من المحتمل ألا يكون هناك شخصية فريدة من الأساس.

يذكر أن فيلم الفيل الأزرق 3 من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كل من كريم عبد العزيز، ونيللي كريم.