شاهد.. البوستر الدعائي الرسمي لـ الفيل الأزرق 3

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الفيل الأزرق 3 البوستر الدعائي له، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ومن المقرر أن يقدم النجم كريم عبد العزيز من خلاله شخصية الملبوس، وأما
يذكر أن فيلم الفيل الأزرق 3 من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كل من كريم عبد العزيز، ونيللي كريم.
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