نقابة المهن الموسيقية تحيل عدد من أعضائها للتحقيق

قررت نقابة المهن الموسيقية إحالة عدد من أعضائها العاملين إلى التحقيق وأيضًا رفع دعاوى قضائية مباشرة بدء من غد ضد البعض الآخر، وذلك لمخالفتهم القانون وقواعد النظام العام واللوائح التنفيذية للنقابة بأن دأبوا جميًعا على نشر أخبار مغلوطة من شأنها تعكير الصفو العام وإثارة البلبلة خاصة داخل أروقة الجمعية العمومية منهم المطرب خالد الأمير وأحمدنصر الله الذي دعا إلى التظاهر وتكدير السلم العام.
وأكد المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة أن المجلس أيضًا قرر إلغاء تصاريح عمل عدد من المنتسبين شاركوا في نفس العمل والهجوم الدائم على أعمال النقابة بدون وجه حق وبدون أسباب أو معلومات صحيحة وإثارة البلبلة
وأشار رمضان إلي أن لجنة التحقيق برئاسة معالي المستشار نائب رئيس مجلس الدولة سوف تبدأ أعمالها اعتبارا من أول يوليو.
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