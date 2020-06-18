شاهد .. محمد علي رزق يكشف موعد ظهوره في "بيت ريا وسكينة"

كشف الفنان محمد علي رزق موعد حلوله ضيفًا على برنامج بيت ريا وسكينة، والذي يقدمه الفنانتان انتصار وبدرية طلبة، وجاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد علي رزق صورة من كواليس الحلقة، والتي من المقرر أن يتم عرضها غدًا الخميس الموافق 18 من شهر يونيو الجاري، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساًء عبر شاشة قناة النهار.

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يذكر أن الفنان محمد علي رزق شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل النهاية، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أخمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز.