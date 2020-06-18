فيديو .. محمد علي رزق يتجول بالحصان في الصحراء

نشر الفنان محمد علي رزق فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر محمد علي رزق من خلاله، أثناء تجوله في الصحراء على الحصان، Advertisements وعلق عليه مازحًا: ساحر الصحراء. وعلق عليه مازحًا: ساحر الصحراء. يذكر أن الفنان محمد علي رزق شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل النهاية، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أخمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز.

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