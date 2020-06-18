كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر جومانا مراد أفضل ممثلة في استفتاء "الخليج 365 الفني" عن مسلسل "خيانة عهد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت الفنانة جومانا مراد، استفتاء "الخليج 365 الفني" في قائمة أفضل ممثلة في رمضان 2020، اليوم الموافق الأربعاء 17 يونيو.

وجاءت جومانا مراد في المركز الأول، حيث حصدت على 2253629صوتًا، ما يعادل 39,43%، ثم تليها ماغى بو غصن في المركز الثاني، وبهذا تكون جومانا مراد أفضل ممثلة لعام 2020 في استفتاء الخليج 365 الفني.

يُذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.