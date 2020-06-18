كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسين أبو حجاج لـ'الخليج 365 الفني': لم أترك مهنتي من الأساس حتى أعود لها.. والتمثيل رقم اثنان في حياتي," والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفنان حسين أبو حجاج عن إستيائه الشديد لما تداولته مواقع السوشيال ميديا حول عودته لمهنته القديمة بسبب فيروس كورونا

وتابع حسين أبو حجاج في تصريح خاص ل'الخليج 365 الفني' قائلاً: "لم أعرف من أين جاءت هذه الشائعات، وأنا لم أترك مهنتي من الأساس وأمارس الفن بجانبها فهي مهنتي ومهمتي الأصلية والتمثيل رقم اثنان".

وأضاف: "دائمًا أمارس مهنتي بإصلاح السيارات وأثناء التصوير أيضًا في مسلسل الكبير قوي الخمس أجزاء كنت أذهب على الفور لعملي بعد الانتهاء من التصوير، واليوم الذي يكون لدي أجازة من التصوير أقضيه في ورشة الاصلاح".

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واستكمل: "مسلسل "اللعبة" كان من المفترض عرضه في موسم رمضان 2019 ولكن تم إذاعته في هذا السباق الرمضاني وتجربتي به كانت جميلة جدًا مع الفنان أحمد فتحي والاستاذ بيومي فؤاد".

وتابع: "يكون لدي صالة جيم في المسلسل وأقوم بتدريبهم، وتم ترشيحي عن طريق صديقي الجميل الاستاذ معتز التوني".

واختتم: "أستعد لفيلم جديد مع الفنان علي ربيع يحمل اسم سيدي بشر، بالإضافة الى مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق (فيديو وجمجموم) كان من المفترض عرضه هذا الموسم الرمضاني ولكنه لم يكتمل بسبب فيروس كورونا، وأتمنى من الله أن تمر هذه الأيام على خير".