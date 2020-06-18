كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر "اللعبة" يتصدر استفتاء الخليج 365 اليوم 17 يونيو كأفضل مسلسل كوميدي في رمضان 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة تحرير بوابة "الفجرالفني"، غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري، عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي، لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

تصدر مسلسل "اللعبة" استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل مسلسل كوميدى في رمضان 2020، اليوم الموافق الأربعاء 17 يونيو.

وجاء مسلسل اللعبة في المركز الأول، حيث حصد 27497 صوتًا، ما يعادل 22,14%، يليه مسلسل "بـ100 وش"، وبهذا يكون مسلسل اللعبة، أفضل مسلسل كوميدي لرمضان 2020.

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مسلسل "اللعبة":

مقتبس من عمل أجنبي، وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "وسيم"، والآخر "شوما"، وتربطهما علاقة صداقة قوية حتى يكتشفا لعبة إلكترونية ويقوم شخص مجهول بطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، التي تزيد صعوباتها مع توالي الأحداث، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، فى ظل رغبة كل منهما في الفوز.

يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال، وهو من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.