كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تيام قمر لخالد سرحان: "حبيبي اللي اتشرفت إني اشتغلت معاه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك النجم الشاب تيام مصطفى قمر نجل النجم الكبير مصطفي قمر جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر تيام بالصورة برفقة النجم خالد سرحان ، وعبر عن سعادته الشديدة بالتعاون معه معلقا : حبيبي اللي اتشرفت إني اشتغلت معاه " .

يعد مسلسل "خيانة عهد'' آخر عمل جمع بين خالد سرحان وتيام قمر وتم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها هشام الذي يجسده الفنان خالد أنور.

شارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، هنادي مهنى، جومانا مراد، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.

