تراند اليوم : سلوي محمد علي : نفسي أقدم دور خادمة أحمد ذكي في الإمبراطور

نشرت الفنانة سلوى محمد على تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن فيه عن رغبتها تجسيد شخصية خادمة احمد زكى فى مسلسل الامبراطور والذى سيجدد دوره الفنان محمد رمضان.

وتابعت سلوى: “كنت باعمل مسلسل إذاعي مع أحمد زكي ، وهو حكاء ماهر ، حكى لنا عن شغالته إنها معلقة صورة محمود عبد العزيز في المطبخ ، وهو قالها ياوليه أنا اللي بدفعلك مرتبك ، أنا اللي معاشرك وأنتى تعلقى صورة محمود ، عشان أبيض وعنيه ملونة” .

وكان قد أعلن محمد رمضان منذ ايام عن تجسده شخصية الفنان احمد زكى فى عمل دراما.

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ومن المقرر ان من يقوم بكتابة العمل هو بشير الديك كأحد المقربين للفنان احمد زكى طوال رحلته الفنية.

يذكر ان اخر اعمال الفنانة سلوى محمد على هو مسلسل 100 وش الذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من اسر ياسين ونيللى كريم.